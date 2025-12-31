13 hours ago
Breaking
Punjab में आज : स्कूलों में बढ़ीं सर्दियों की छुट्टियां सहित पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Edited By Sunita sarangal,Updated: 31 Dec, 2025 05:02 PM
पंजाब में कड़ाके की ठंड और लगातार पड़ रही घनी धुंध को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया है।
1. पंजाब के स्कूलों में बढ़ीं सर्दियों की छुट्टियां, इस तारीख तक रहेंगे बंद
पंजाब में कड़ाके की ठंड और लगातार पड़ रही घनी धुंध को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया है।
2. New Year पर पंजाब में होगी बारिश, इन जिलों के लिए जारी हुआ Alert
सूखी ठंड से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है।
3. जालंधर के DCP नरेश डोगरा सहित 2 अधिकारियों का तबादला, जानें अब कहां मिली जिम्मेदारी
पुलिस प्रशासन में फेरबदल किया गया है। जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार ने जालंधर के DCP नरेश डोगरा सहित...
4. पंजाब में शराब को लेकर नए आदेश जारी, लिया गया ये फैसला
पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक नववर्ष के लिए कोई भी लाइसैंस-धारी पैलेस...
Punjab में आज : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab Top 10: पढ़ें आज शाम 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
5. पंजाब के DGP गौरव यादव ने पेश किया वार्षिक Report Card, नए साल के लिए किए बड़े ऐलान
साल के आखिरी दिन पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वर्ष 2025 का रिपोर्ट कार्ड पेश किया।
6. पंजाब के इस जिले में जोरदार धमाका! 5 लोग गंभीर घायल
बटाला के नजदीकी गांव अलोवाल में गैस सिलेंडर फटने से अफरा-तफरी मच गई।
7. लुधियाना ATM लूट के बाद जालंधर तक पहुंचे सुराग, शहरों में छापेमारी कर रही पुलिस
पंजाब के अलग-अलग शहरों में ATM लूट रहे गैंग को दबोचने के लिए कई जिलों की पुलिस अलग-अलग शहरों में छापामारी कर रही है।
8. Ludhiana के इस निजी अस्पताल में बच्ची की मौ/त पर हंगामा
लुधियाना के अस्पताल में 6 महीने की मासूम की मौत हो जाने की खबर सामने आई है।
9. गले में पोस्टर, आंखों में आंसू… सिद्धू मूसेवाला के लिए पाकिस्तानी फैन का अनोखा प्यार
पंजाबी सिंगर दिवंगत सिद्धू मूसेवाला की लोकप्रियता सरहदों से परे है।
10. साल 2026 में छुट्टियां ही छुट्टियां! प्रशासन ने जारी की लिस्ट, नोट कर लें लंबे WEEKEND
प्रशासन के गृह विभाग ने 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है।
Punjab में आज : Weather Update सहित पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab : बार्डर पार कर पाक गए जालंधर युवक का खुलासा! पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
पंजाबियों के लिए 5 दिन भारी तो वहीं वाहन चालकों के लिए जारी हो गई नई Advisory, पढ़ें 1 बजे तक की 5...
Punjab में आज : ऑपरेशन सिंदूर का नन्हा हीरो सम्मानित तो वहीं रेल किराया बढ़ा! पढ़ें Top 10
पंजाब सरकार ने युवाओं के लिए कर दी अच्छी घोषणा तो वहीं Alert पर सुरक्षा एजेंसियां , पढ़ें 1 बजे तक...
Punjab में आज : CTET Candidates को राहत तो वहीं Ustad Pooran Shahkoti की आखिरी वीडियो वायरल, पढ़ें...
Punjab में आज : पंजाब विधानसभा उठा मनरेगा मुद्दा तो वहीं 10वीं-12वीं की परीक्षाओं को लेकर Update,...
आज आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी। नए व्यापारिक सौदे लाभदायक रहेंगे।
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ है। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है।
आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। धैर्य से काम लें।
कर्क: आज आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे।
सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अटके हुए सरकारी कार्य आज गति पकड़ेंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं। प्रेम संबंधों के लिए दिन खुशनुमा रहेगा।
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कार्यभार बढ़ने से थकान महसूस होगी।
कला और साहित्य से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा। सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है। दांपत्य जीवन में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।
आज मेहनत का दिन है। सफलता पाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा।
भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। करियर में पदोन्नति की संभावना है। व्यापार में नई ऊंचाइयां छुएंगे। घर का वातावरण प्रसन्नतापूर्ण रहेगा।
आलस्य को त्याग कर काम पर ध्यान दें। व्यापार में उतार-चढ़ाव आ सकता है, लेकिन घबराएं नहीं। जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें।
व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है। पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी।
आज आप आध्यात्मिक शांति महसूस करेंगे। लंबे समय से रुका हुआ काम अचानक बन जाएगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी।
