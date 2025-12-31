Main Menu

Punjab में आज : स्कूलों में बढ़ीं सर्दियों की छुट्टियां सहित पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें

Edited By Sunita sarangal,Updated: 31 Dec, 2025 05:02 PM

punjab top 10

पंजाब में कड़ाके की ठंड और लगातार पड़ रही घनी धुंध को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया है।

1. पंजाब के स्कूलों में बढ़ीं सर्दियों की छुट्टियां, इस तारीख तक रहेंगे बंद
2. New Year पर पंजाब में होगी बारिश, इन जिलों के लिए जारी हुआ Alert
सूखी ठंड से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है।

3. जालंधर के DCP नरेश डोगरा सहित 2 अधिकारियों का तबादला, जानें अब कहां मिली जिम्मेदारी
पुलिस प्रशासन में फेरबदल किया गया है। जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार ने जालंधर के DCP नरेश डोगरा सहित...

4. पंजाब में शराब को लेकर नए आदेश जारी, लिया गया ये फैसला
पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक नववर्ष के लिए कोई भी लाइसैंस-धारी पैलेस...

5. पंजाब के DGP गौरव यादव ने पेश किया वार्षिक Report Card, नए साल के लिए किए बड़े ऐलान
साल के आखिरी दिन पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वर्ष 2025 का रिपोर्ट कार्ड पेश किया।

6. पंजाब के इस जिले में जोरदार धमाका! 5 लोग गंभीर घायल
बटाला के नजदीकी गांव अलोवाल में गैस सिलेंडर फटने से अफरा-तफरी मच गई। 

7. लुधियाना ATM लूट के बाद जालंधर तक पहुंचे सुराग, शहरों में छापेमारी कर रही पुलिस
पंजाब के अलग-अलग शहरों में ATM लूट रहे गैंग को दबोचने के लिए कई जिलों की पुलिस अलग-अलग शहरों में छापामारी कर रही है। 

8. Ludhiana के इस निजी अस्पताल में बच्ची की मौ/त पर हंगामा
लुधियाना के अस्पताल में 6 महीने की मासूम की मौत हो जाने की खबर सामने आई है। 

9. गले में पोस्टर, आंखों में आंसू… सिद्धू मूसेवाला के लिए पाकिस्तानी फैन का अनोखा प्यार
पंजाबी सिंगर दिवंगत सिद्धू मूसेवाला की लोकप्रियता सरहदों से परे है। 

10. साल 2026 में छुट्टियां ही छुट्टियां! प्रशासन ने जारी की लिस्ट, नोट कर लें लंबे WEEKEND
प्रशासन के गृह विभाग ने 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। 

