पंजाब के स्कूलों में बढ़ीं सर्दियों की छुट्टियां ,इस तारीख तक रहेंगे बंद

पंजाब में कड़ाके की ठंड और लगातार पड़ रही घनी धुंध को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों की सर्दियों

लुधियाना (विक्की): पंजाब में कड़ाके की ठंड और लगातार पड़ रही घनी धुंध को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूल 7 जनवरी तक बंद रहेंगे।

शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ठंड और खराब मौसम के कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पहले निर्धारित छुट्टियों की अवधि समाप्त होने के बाद स्कूल खुलने थे, लेकिन मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए छुट्टियों में विस्तार किया गया है।

पिछले कुछ दिनों से पंजाब के कई जिलों में शून्य विजिबिलिटी, कड़ाके की ठंड और ठिठुरन का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा भी लगातार छुट्टियां बढ़ाने की मांग की जा रही थी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूल अब 8 जनवरी से नियमित रूप से खुलेंगे। वहीं मौसम की स्थिति को देखते हुए आगे भी आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जा सकता है।