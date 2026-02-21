Main Menu

  • प्रॉपर्टी कारोबारी ने रजिस्ट्रियां बंद होने के कारण सरकार को दी चेतावनी, हुआ करोड़ों का घाटा

Edited By Kalash,Updated: 21 Feb, 2026 11:16 AM

प्रॉपर्टी कारोबारियों का व्यापार तबाह हो चुका है और कई प्रॉपर्टी कारोबारी करोड़ों के घाटे में चल रहे हैं।

लुधियाना (अनिल): प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों की एक विशेष बैठक हैबोवाल कलां में प्रॉपर्टी कारोबारी कुलविंदर सिंह प्रिंस के दफ्तर में हुई जिसकी अगुवाई एसोसिएशन के प्रधान मनदीप सिंह मनी और चेयरमैन इंद्रजीत सिंह बाघा द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से राज्य सरकार द्वारा कॉलोनियों के प्लाटों की रजिस्ट्री करने पर पाबंदी लगाई हुई है जिस कारण प्रॉपर्टी कारोबारियों का व्यापार तबाह हो चुका है और कई प्रॉपर्टी कारोबारी करोड़ों के घाटे में चल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों द्वारा इन कॉलोनियों में छोटे-छोटे प्लॉट खरीदे हुए हैं, उनको अब रजिस्ट्री करवाने के लिए भारी मुश्कलें उठानी पड़ रही हैं। आम लोगों द्वारा बैंक से लोन करवाने के लिए भी भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही है। बड़े-बड़े दावे करने वाले पंजाब सरकार पूरी तरह फेल साबित होती दिखाई दे रही है। उन्होंने पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कॉलोनियों के प्लाटों की रजिस्ट्री न खोली गई तो उनकी एसोसिएशन द्वारा पंजाब सरकार के खिलाफ संघर्ष चलाया जाएगा जिसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इस अवसर पर कुलविंदर सिंह प्रिंस, विकास विक्की जायसवाल, जगदीश खन्ना, गुलजारी लाल, सनी कुमार, राजकुमार, सुरेंद्र सिंह, किशन कुमार, राम कुमार आदि प्रॉपर्टी कारोबारी उपस्थित थे।

