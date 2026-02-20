Main Menu

Ludhiana: फिर श्मशान घाट बना नशेड़ियों का अड्डा, रंगे हाथ युवक काबू

Edited By Vatika,Updated: 20 Feb, 2026 11:38 AM

drugs in punjab

चिट्टे का सेवन करते एक नशेड़ी को थाना डिवीजन नंबर 3 की पुलिस ने का

लुधियाना (तरुण): चिट्टे का सेवन करते एक नशेड़ी को थाना डिवीजन नंबर 3 की पुलिस ने काबू किया है। नशेड़ी की पहचान नीरज कुमार निवासी बाब थान सिंह चौंक के रुप में हुई है। 

जिक्रयोग है कि गऊशाला रोड़ ,श्मशान घाट की दीवार नशा करने वाले नशेड़ियों का अडडा बन चुकी है। थाना डिवीजन नंबर 3 के इलाके में नशा करने वाले अधिकतर नशेड़ी इसी स्थान का इस्तेमाल करते है। फिलहाल पुलिस ने नशेड़ी नीरज को काबू कर उससे एक लाइटर,सिल्वर पेपर व 10 का मुड़ा हुआ नोट बरामद कर एन डी पी एस एक्ट के अधीन केस दर्ज कर लिया है।

