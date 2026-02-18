Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Ludhiana: राइस मिल में चोरों ने बोला धावा, घटना CCTV में कैद

Ludhiana: राइस मिल में चोरों ने बोला धावा, घटना CCTV में कैद

Edited By Kamini,Updated: 18 Feb, 2026 11:50 AM

ludhiana rice mill theft

राइस मिल में चोरी की घटना सामने आई है।

लुधियाना (अनिल): राइस मिल में चोरी की घटना सामने आई है। थाना मेहरबान की पुलिस ने गांव कड़ियाना कला की राइस मिल के अंदर से चावल की बोरियां चोरी करने वाले अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

PunjabKesari

जांच अधिकारी थानेदार गुरविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस को शिकायतकर्ता सिमरनजीत सिंह निवासी गांव बलोके ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसकी राइस मिल गांव कड़ियाना कला में है। यहां पर अज्ञात चोरों ने राइस मिल की पिछली दीवार से अंदर दाखिल होकर चावल की 120 बोरियां चोरी कर ली गई। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!