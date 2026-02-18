Ludhiana: राइस मिल में चोरों ने बोला धावा, घटना CCTV में कैद
राइस मिल में चोरी की घटना सामने आई है।
लुधियाना (अनिल): राइस मिल में चोरी की घटना सामने आई है। थाना मेहरबान की पुलिस ने गांव कड़ियाना कला की राइस मिल के अंदर से चावल की बोरियां चोरी करने वाले अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
जांच अधिकारी थानेदार गुरविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस को शिकायतकर्ता सिमरनजीत सिंह निवासी गांव बलोके ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसकी राइस मिल गांव कड़ियाना कला में है। यहां पर अज्ञात चोरों ने राइस मिल की पिछली दीवार से अंदर दाखिल होकर चावल की 120 बोरियां चोरी कर ली गई। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
