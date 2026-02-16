Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Phagwara में सनसनी! यूनिवर्सिटी छात्र ने छत से छलांग लगाकर की आत्महत्या, मचा हड़कंप

Phagwara में सनसनी! यूनिवर्सिटी छात्र ने छत से छलांग लगाकर की आत्महत्या, मचा हड़कंप

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 16 Feb, 2026 09:22 PM

phagwara university student commits suicide by jumping from roof

फगवाड़ा में एक यूनिवर्सिटी छात्र ने छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान गांव सलेमखुर्द फिल्लौर के रहने वाले निखिल के रूप में हुई हैं। फगवाड़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया है।

फगवाड़ा (सोनू) : फगवाड़ा में एक यूनिवर्सिटी छात्र ने छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान गांव सलेमखुर्द फिल्लौर के रहने वाले निखिल के रूप में हुई हैं। फगवाड़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया है। पुलिस को प्राथमिक जाँच में पता चला कि युवक पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रहा था। उसने आत्महत्या से पहले स्टेट्स डालकर फिर छत से छलांग लगाई है। जानकारी अनुसार घटना लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कैंपस की बताई जा रही है, जहां पर नौवीं मंजिल से गिरकर छात्र की मौत हुई है। युवक की मौत के बाद परिवार इस घटना से गहरे सदमे में है और उनका रो-रोकर बुरा हाल बताया जा रहा है।  

डीएसपी फगवाड़ा भारत सिंह ने बताया कि उन्हें दोपहर को सूचना मिली थी कि यूनिवर्सिटी में किसी छात्र ने छत से कूद कर आत्महत्या की हैं, जिसके बाद में मौके पर पहुँचे और उन्हें जाँच के दौरान पता चला कि छात्र सलेमखुर्द फिल्लौर के रहने वाला निखिल रोजाना की तरह सोमवार सुबह यूनिवर्सिटी में आया और उसने दोपहर को आत्महत्या करने से पहले स्टेटस में सुसाइड के बारे में जिक्र किया और फिर यूनिवर्सिटी की छत से छलांग लगाकर जान दे दी। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया है और वह परिवारिक सदस्यों के बयानों पर बनती कार्रवाई करेंगे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!