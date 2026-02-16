Main Menu

  • जालंधर में Gun Point पर लूट!  बेहरमी से पीटा, लोगों ने किया रोड जाम

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 16 Feb, 2026 08:46 PM

जालंधर जिले में आए दिन लूटपाट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोगों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। इसी बीच जिले के जिंदा पिंड से लूटपाट का एक नया मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति से बंदूक की नोक पर उसका मोबाइल फोन लूट...

जालंधर (सोनू) :  जालंधर जिले में आए दिन लूटपाट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोगों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। इसी बीच जिले के जिंदा पिंड से लूटपाट का एक नया मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति से बंदूक की नोक पर उसका मोबाइल फोन लूट लिया गया। बताया जा रहा है कि लूटपाट के दौरान आरोपी ने व्यक्ति के साथ बेरहमी से मारपीट भी की, जिससे वह घायल हो गया।

इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए जिंदा पिंड रोड को जाम कर दिया। लोगों ने बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर नाराजगी जताई और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।

पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई का भरोसा देने के बाद लोगों को शांत किया गया और धीरे-धीरे सड़क से जाम हटवाया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

