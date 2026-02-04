जालंधर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चली गोलियां

Edited By Vatika,Updated: 04 Feb, 2026 09:44 AM

शहर के नकोदर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर

जालंधर (सोनू): शहर के नकोदर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच जमकर गोलियां भी चली।

जानकारी के अनुसार एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश को गोली लग गई, जबकि दूसरे बदमाश की टांग टूट गई। इस घटना की तस्वीरें भी सामने आई है। वहीं पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को मौके पर ही काबू कर लिया गया । खबर को अभी अपडेट किया जा रहा है।



