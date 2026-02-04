Main Menu

जालंधर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चली गोलियां

04 Feb, 2026

शहर के नकोदर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर

जालंधर (सोनू): शहर के नकोदर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच जमकर गोलियां भी चली। 

जानकारी के अनुसार एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश को गोली लग गई, जबकि दूसरे बदमाश की टांग टूट गई। इस घटना की तस्वीरें भी सामने आई है। वहीं पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को मौके पर ही काबू कर लिया गया । खबर को अभी अपडेट किया जा रहा है। 

