जालंधर में पुलिस कर्मी की वीडियो वायरल, हरकत में आई कमिश्नरेट पुलिस

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 25 Jan, 2026 07:56 PM

जालंधर (पंकज, कुंदन) : सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो को लेकर जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे पुलिस कर्मचारी की पहचान मनी कुमार के रूप में हुई है, जो कमिश्नरेट जालंधर में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए ए.सी.पी. मॉडल टाउन, जालंधर परमिंदर सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें पुलिस कर्मी मनी कुमार नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद कमिश्नरेट पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की।

ए.सी.पी. परमिंदर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक कार्रवाई के तहत सिपाही मनी कुमार को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन हाजिर कर दिया गया है, ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग अनुशासन और नियमों के प्रति पूरी तरह गंभीर है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुचित व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

