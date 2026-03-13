Jalandhar रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त हंगामा, महिला क्लर्क बोली नहीं दूंगी टिकट... वीडियो वायरल

जालंधर रेलवे स्टेशन से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है।

जालंधर : जालंधर रेलवे स्टेशन से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल, कैंट रेलवे स्टेशन पर के टिकट काउंटर पर खुले पैसे को लेकर यात्री और महिला टिकट क्लर्क के बीच तीखी बहस हो गई। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, एक यात्री टिकट लेने के लिए काउंटर पर पहुंचा और उसने 200 रुपये का नोट दिया। महिला क्लर्क ने उससे खुले पैसे लाने को कहा। यात्री का कहना था कि उसके पास केवल 200 रुपये ही हैं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस बढ़ गई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला क्लर्क यात्री से कह रही है कि यदि वह खुले पैसे नहीं देगा तो टिकट नहीं दिया जाएगा। बहस बढ़ने पर क्लर्क ने यात्री के पैसे वापस करते हुए टिकट देने से मना कर दिया। महिला का कहना था कि उसके पास 40-50 रुपए छुट्टे पैसे हैं और यदि वह एक यात्री को दे देगी तो बाकी यात्रियों को वापस देने में परेशानी होगी।

इसी दौरान यात्री ने काउंटर के अंदर मौजूद पैसे की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहां पैसे रखे हुए हैं, फिर भी टिकट नहीं दिया जा रहा। उसने यह भी आरोप लगाया कि न तो ऑनलाइन भुगतान लिया जा रहा है और न ही छुट्टे पैसे दिए जा रहे हैं। वीडियो में महिला क्लर्क यात्री को यह भी चेतावनी देती सुनाई देती है कि यदि वह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालेगा तो वह रेलवे पुलिस (RPF) को बुला लेगी। मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आने के बाद एडवोकेट कल्पना श्रीवास्तव नाम की यूजर ने इस वीडियो को रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन को टैग कर शिकायत दर्ज कराई। इस पर फिरोजपुर डिवीजन के डीआरएम कार्यालय ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए यूजर से संपर्क नंबर मांगा ताकि औपचारिक शिकायत दर्ज की जा सके।

डीआरएम के आधिकारिक हैंडल से यह भी कहा गया कि किसी भी रेलवे कर्मचारी को यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करने की अनुमति नहीं है। मामले की जांच की जा रही है और यदि कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

