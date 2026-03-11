Jalandhar में देर रात दर्दनाक हादसा: बाइक सवार की मौके पर मौत, कार चालक फरार

जालंधर के लंबा पिंड चौक फ्लाईओवर के पास भीषण सड़क हादसा होने की सूचना है। घटना में बाईक सवार की मौके पर मौत हो गई है। मृतक की पहचान अरुण निवासी गुरु नानकपुरा के रूप में हुई है।

जालंधर: जालंधर के लंबा पिंड चौक फ्लाईओवर के पास भीषण सड़क हादसा होने की सूचना है। घटना में बाईक सवार की मौके पर मौत हो गई है। मृतक की पहचान अरुण निवासी गुरु नानकपुरा के रूप में हुई है।

मामले की जानकारी देते हुए कपिल नामक व्यक्ति ने बताया कि फ्लाईओवर के पास यह सड़क हादसा हुआ है। व्यक्ति ने बताया कि वह कर में सवार होकर हाईवे से गुजर रहा था। इस दौरान 130 की स्पीड में आ रही वेन्यू कार चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। चश्मदीद के अनुसार बाइक सवार सही दिशा से आ रहा था। कार चालक बाइक को टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। इस घटना में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई।

चश्मदीद के अनुसार कार सवार चालक को भी पता चल गया था कि बाइक सवार की मौत हो गई है, जिसके कारण वह मौके से फरार हो गया। एक घंटा बीत जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, जल्द कार चालक को काबू कर लिया जाएगा।