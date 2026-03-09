Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab : होशियारपुर में भीषण सड़क हादसा, मां-बेटे समेत तीन की दर्दनाक मौत

Punjab : होशियारपुर में भीषण सड़क हादसा, मां-बेटे समेत तीन की दर्दनाक मौत

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 09 Mar, 2026 10:53 PM

punjab horrific road accident near toll plaza

हाईवे पर चौलांग टोल प्लाजा के नजदीक आज रात करीब 8:45 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक एक अर्टिगा कार आगे जा रही बोलेरो गाड़ी के पीछे जा टकराई, जिससे दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा और तीन लोगों की मौत हो गई।

टांडा उड़मुड़ (पंडित)  : हाईवे पर चौलांग टोल प्लाजा के नजदीक आज रात करीब 8:45 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक एक अर्टिगा कार आगे जा रही बोलेरो गाड़ी के पीछे जा टकराई, जिससे दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा और तीन लोगों की मौत हो गई।

हादसे के दौरान अर्टिगा कार में सवार के.एम.एस. कॉलेज दसूहा की प्रबंधक शबनम सैनी पत्नी मानव सैनी और उनका 18 वर्षीय बेटा तुषांत की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो गाड़ी भी बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें सवार राहुल उर्फ मित्तू निवासी गुरदासपुर की भी मौत हो गई।

इस हादसे में बोलेरो में सवार एक अन्य व्यक्ति विलियम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!