Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Mid Day Meal कुक-कम-हेल्परों के लिए बड़ी राहत! लिया गया अहम फैसला

Mid Day Meal कुक-कम-हेल्परों के लिए बड़ी राहत! लिया गया अहम फैसला

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 05 Mar, 2026 11:56 PM

punjab government s big decision for mid day meal cook cum helpers

स्कूलों में मिड-डे मील योजना के तहत काम कर रहे कुक-कम-हेल्परों के लिए पंजाब सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। विभाग द्वारा जारी ताजा पत्र के अनुसार अब यदि किसी कुक-कम-हेल्पर की मृत्यु हो जाती है या वह शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाता है, तो उसके परिवार...

पंजाब डैस्क: स्कूलों में मिड-डे मील योजना के तहत काम कर रहे कुक-कम-हेल्परों के लिए सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। विभाग द्वारा जारी ताजा पत्र के अनुसार अब यदि किसी कुक-कम-हेल्पर की मृत्यु हो जाती है या वह शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाता है, तो उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान किया गया है।

सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे मिड-डे मील योजना से जुड़े हजारों कर्मचारियों के परिवारों को सुरक्षा और सहारा मिलने की उम्मीद है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!