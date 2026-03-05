Main Menu

  • बड़ी खबर: चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का Gun Point पर अपहरण

Edited By Vatika,Updated: 05 Mar, 2026 02:46 PM

senior punjab congress leader kidnapped at gunpoint before elections

मोगा में ब्लॉक समिति के चेयरमैन चुनाव से पहले एक बड़ा विवाद सामने आया है।

मोगा: मोगा में ब्लॉक समिति के चेयरमैन चुनाव से पहले एक बड़ा विवाद सामने आया है। कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक समिति सदस्य अमनदीप सांघा को कुछ अज्ञात कार सवारों ने गन प्वाइंट पर अगवा कर लिया। इस घटना के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी रोष है और उन्होंने थाना सदर के बाहर सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 11 बजे ब्लॉक समिति के चेयरमैन का चुनाव होना था। अमनदीप सांघा अपने भाई जसवंत सिंह के साथ ऑल्टो कार में सवार होकर चुनाव में हिस्सा लेने के लिए मोगा के डीसी कार्यालय जा रहे थे। जब वे गांव घल्लकलां के पास पहुंचे तो 3-4 गाड़ियों में आए कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी कार को घेर लिया और अमनदीप सांघा को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर फरार हो गए।

मोगा कांग्रेस की हलका इंचार्ज मालविका सूद ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, इसलिए चेयरमैन चुनाव को प्रभावित करने के लिए उनके सदस्य का अपहरण करवाया गया है। उन्होंने इसे “लोकतंत्र की हत्या” बताते हुए आज होने वाले चुनाव को तुरंत रद्द करने की मांग की। वहीं, अमनदीप के भाई जसवंत सिंह ने भी पुष्टि की कि हथियारबंद लोगों ने उनकी गाड़ी को घेरकर उनके भाई का अपहरण किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि चुनाव रद्द किए जाएं और अमनदीप सांघा को जल्द से जल्द सुरक्षित बरामद किया जाए।
 

