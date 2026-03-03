Main Menu

  गुरदासपुर एनकाऊंटर : रंजीत सिंह का पोस्टमार्टम शुरू, तीन डॉक्टरों की टीम कर रही जांच

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 03 Mar, 2026 06:46 PM

गुरदासपुर में एनकाऊंटर किए गए रंजीत सिंह का पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिवार के हवाले किया जाएगा ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। रंजीत सिंह के वकील रविंद्र दीप बडियाल ने जानकारी दी कि...

गुरदासपुर (हरजिंद्र गोराया) : गुरदासपुर में एनकाऊंटर किए गए रंजीत सिंह का पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिवार के हवाले किया जाएगा ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। रंजीत सिंह के वकील रविंद्र दीप बडियाल ने जानकारी दी कि पोस्टमार्टम तीन डॉक्टरों की टीम द्वारा किया जा रहा है। इसमें दो डॉक्टर अमृतसर से और एक फॉरेंसिक डॉक्टर गुरदासपुर से शामिल हैं। पोस्टमार्टम गुरदासपुर के सीजेएम की निगरानी में हो रहा है। पोस्टमार्टम की वीडियो ग्राफी एसएमओ गुरदासपुर, रवींद्र सिंह ने उपलब्ध कराई है।

