पंजाब के CM ऑफिस का DPRO दफ्तर ‘हाइजैक’ - Sukhpal Khaira का बड़ा आरोप

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 02 Mar, 2026 08:43 PM
पंजाब डैस्क : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखपाल खैहरा का पंजाब सरकार पर एक और हमला बोला है। खैहरा ने टवीट कर कहा है कि सी.एम. भगवंत मान के डीपीआरओ दफ्तर को Rozana Spokesman से जुड़े एक करीबी व्यक्ति ने कथित रूप से अपने कब्जे में ले लिया है, जो Aam Aadmi Party की राजनीति के अनचाहे प्रचार पर जनता के पैसे बर्बाद कर रहा है।
खैहरा ने आरोप लगाया आज Rozana Spokesman का को-पार्टनर अमनदीप सिंह डी.पी.आर.ओ. को चला रहा है। उन्होंने कहा कि जिस दिन सरकार बदलेगी, इसका पूरा आडिट होगा और जितना पैसा फिजूलखर्ची पर गया है, उसका हिसाब लिया जाएगा।