इंग्लिश मीडियम स्कूल में CM मान की बेटी के एडमिशन पर सुखपाल खैहरा का तंज, बोले- जब आपकी बेटी इंग्लिश सीखेगी तो...

कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर उनकी बेटी के स्कूल एडमिशन को लेकर निशाना साधा है।

पंजाब डेस्क : कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर उनकी बेटी के स्कूल एडमिशन को लेकर निशाना साधा है। खैहरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री को बेटी नियामत कौर मान के सेक्टर-24 स्थित प्रतिष्ठित Strawberry Fields High School में दाखिले पर बधाई दी, लेकिन साथ ही कई सवाल भी खड़े किए।

इसे लेकर उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि 'भगवंत मान को बहुत-बहुत बधाई, आपकी बेटी नियामत के मान का एडमिशन सबसे मशहूर इंग्लिश मीडियम स्ट्रॉबेरी फील्ड्स स्कूल सेक्टर 24 चंडीगढ़ में हुआ। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी बेटी का एडमिशन भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाते तो आप हमेशा अपने विरोधियों जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रताप सिंह बाजवा का और दूसरों का मजाक क्यों उड़ाते थे कि वे “कॉन्वेंट” स्कूलों में पढ़े हैं? हालांकि मैं अच्छी शिक्षा का पक्का समर्थक हूं और मुझे इंग्लिश समेत कई भाषाओं पर अच्छी पकड़ है, लेकिन आपको इंग्लिश में बोलने के अपने झुकाव के बारे में बताना चाहिए? आपके नए हमले के अनुसार, आम तौर पर हम जैसे नेता अक्सर इंग्लिश में बोलते हैं जब उन्हें लोगों से झूठ बोलना होता है! मुझे उम्मीद है कि जब आपकी बेटी इंग्लिश सीखेगी तो आप उसे झूठ बोलना नहीं सिखाएंगे!'

