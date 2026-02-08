Main Menu

CM भगवंत मान की यूरोप यात्रा रद्द, केंद्र से नहीं मिली क्लीयरेंस

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की यूरोप यात्रा रद्द कर दी गई है।

चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की यूरोप यात्रा रद्द कर दी गई है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री को कल शाम यूरोप के लिए रवाना होना था, लेकिन केंद्र सरकार से आवश्यक क्लीयरेंस न मिलने के कारण यह यात्रा रद्द कर दी गई है।

बताया जा रहा है कि प्रेग्रेसिव पंजाब इनवेस्टमेंट समिट जैसे व्यापारिक यतनों के लिए मुख्यमंत्री मान यात्रा करने वाले थे। वहीं अब क्लीयरेंस न मिलने के कारण यह दौरा रद्द कर दिया गया है।  

