पंजाब को लूटने वाले CM मान को उनके साथियों के साथ कटहरे में करेंगे खड़ा, बाजवा का AAP पर तीखा हमला

जालंधर/चंडीगढ़ : विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब की AAP सरकार और दिल्ली की लीडरशिप पर तीखे तेवर दिखाते हुए बड़े पॉलिटिकल हमले किए हैं। बाजवा ने आरोप लगाया कि पंजाब में बड़े पैमाने पर लूट हो रही है और इसके लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान को कटहरे में खड़ा किया जाएगा।

दिल्ली के नेताओं को कहा 'लुटेरे'

बाजवा ने अपने बयान में दिल्ली की AAP लीडरशिप पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवंत मान के बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे दिल्ली के लुटेरों की बारी आएगी। उन्होंने साफ किया कि पंजाब की राजधानी की लूट का हर कीमत पर जवाब लिया जाएगा।

मंत्री हरभजन सिंह E.T.O. पर बड़े आरोप, बताया बैंड वाले

कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह E.T.O. मामले का खास तौर पर ज़िक्र करते हुए प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि उनके डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा करप्शन और लूटपाट हो रही है, जिसकी उन्हें हर एक चीज़ की जानकारी है। उन्होंने हरभजन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि जो पहले बैंड बजाता था, वह अब पंजाब का बैंड बजाने लगा है, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इन लोगों का बैंड बजाएगी।

मौका मिलने पर पूरा करेंगे हिसाब

प्रताप सिंह बाजवा ने अपने सपोर्टर्स को मज़बूत रहने और उनके खिलाफ़ डटे रहने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि यह उनकी ‘वचनबद्धता’ है कि वह मैदान छोड़कर भागने वाले नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर गुरु महाराज की मेहर हुई और उन्हें मौका मिला तो पंजाब को लूटने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और उन सभी को कानून के कटहरे में लाया जाएगा।

