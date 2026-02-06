Main Menu

  • Jalandhar में AAP नेता की ह+त्या की इस गैंग ने ली जिम्मेदारी! ताबड़तोड़ गोलियों से किया छलनी

Jalandhar में AAP नेता की ह+त्या की इस गैंग ने ली जिम्मेदारी! ताबड़तोड़ गोलियों से किया छलनी

Edited By Vatika,Updated: 06 Feb, 2026 12:57 PM

jalandhar firinng

शहर के मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारा साहिब के बाहर आप नेता लक्की ओबेरॉय की गोली

जालंधर(सोनू): शहर के मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारा साहिब के बाहर आप नेता लक्की ओबेरॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई।  इसी बीच सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रही है, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। कहा जा रहा है कि आप नेता की हत्या खालसा कॉलेज की प्रधानगी को लेकर की गई है।

 

PunjabKesari

 

और ये भी पढ़े

वायरल पोस्ट में जस्स भुट्टर के नाम से  लिखा गया," जब हमने खालसा कॉलेज जालंधर का प्रधान लगाया था तो सबको बता कर लगाया था। आज कुछ लोग उठकर बोलने लगे हैं कि प्रधानगी वापस ले ली जाए। खालसा कॉलेज जालंधर में शेरू ग्रुप की ओर से भाजी तजिंदर सिंह (शेरू भाजी) के होने से ही ऐसा चल रहा है। बाकी, सरदार नछत्तर सिंह बेई की ओर से यह हर साल प्रधानगी दी जाती है, सारे शेरू ग्रुप से सलाह करके प्रधान बनाया जाता है। और वह जो फेसबुक पर स्टोरी जोड़ी-फोल्डर वाली ने डाली है कि हमारा दोनों प्रधानगी से कोई लेना-देना नहीं है—मैं एक बात साफ कह दूं, वीर बुद्धू से हमारा भी कोई लेना-देना नहीं है। जोड़ी प्रधानगी पहले हुई, हर साल की तरह वही हमारे खालसा कॉलेज जालंधर की प्रधान है।

PunjabKesari

दूसरी बात, तू भी वीर प्रधान को कहता है कि तू प्रधानगी वापस कर दे, वीर 2024-2023-2022-2021-2020 में तू इंडिया पंजाब में ही था, तब कर लेता जो करना था। अब तू अमेरिका जाकर फेसबुक पर पोस्टें डाल रहा है, कोई बात नहीं, जब चाहे जहाँ चाहे खुला बुलावा है। पर बात मरने-मार देने वाली मत कर, सीधे आकर एक-एक बात बताकर न बताकर किसी को न भेजी जा। जब पंजाब में था तब तूने बेई न्छत्तर को बहुत मान दिया, मानता था; आज अमेरिका जाकर तेरी हवा खराब हो गई है, भाई। हम शेरू ग्रुप वाले हैं, भाई, बता कर प्रधान लगाया था। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह, पक्के शेरू ग्रुप वाले।

PunjabKesari

उधर, पुलिस द्वारा  घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।  वहीं "पंजाब केसरी" उक्त पोस्ट की पुष्टि नहीं करता।

