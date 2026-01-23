Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Jalandhar में भारी बारिश का कहर: हाल बेहाल हुए लोग... ट्रैफिक पुलिस बनी मसीहा, देखें तस्वीरें

Jalandhar में भारी बारिश का कहर: हाल बेहाल हुए लोग... ट्रैफिक पुलिस बनी मसीहा, देखें तस्वीरें

Edited By Kamini,Updated: 23 Jan, 2026 06:53 PM

rain in jalandhar

जालंधर सहित पंजाब भर में  भारी बारिश का कहर देखने को मिला है।

जालंधर (जसप्रीत) : जालंधर सहित पंजाब भर में  भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। बारिश ने एक बार फिर शहर की जर्जर सड़कों और कमजोर इंतज़ामों की पोल खोल दी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। जगह-जगह गड्ढों में पानी भरने से न सिर्फ यातायात ठप हो गया, बल्कि आम लोगों की दिनचर्या भी पूरी तरह प्रभावित हो गई। टूटी हुई सड़कों पर बारिश का कहर देखने को मिला। गड्ढों में पानी भरने से लोग बेहाल हो गए।

PunjabKesari

टूटी सड़कों पर बारिश का कहर

शहर की मुख्य और अंदरूनी सड़कों पर जलभराव की स्थिति इतनी गंभीर रही कि कई जगह वाहन आधे-आधे पानी में डूबे नजर आए। गड्ढों में पानी भर जाने से हादसों का खतरा भी बढ़ गया। दुपहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा परेशान दिखे, वहीं कई कारें और ऑटो बीच रास्ते में ही बंद हो गए। स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र, ऑफिस जाने वाले कर्मचारी और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

ट्रैफिक पुलिस बनी मसीहा

शहर भर में जहां टूटी हुई सड़कों गड्ढों में पानी भरने से लोगों का हाल बेहाल हो गया। सड़कों पर पानी भरने लोगों के वाहन फंस गए, कई जगहों पर तो वाहन पानी में डूब गए। इस मुश्किल घड़ी में ट्रैफिक पुलिस ने राहत की सांस दिलाई। बारिश और जलभराव के बीच ट्रैफिक पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी से सड़कों पर डटे रहे। जहां-जहां वाहन फंसे, वहां पुलिसकर्मियों ने खुद पानी में उतरकर गाड़ियां धक्का लगाकर बाहर निकालीं। कई जगह स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सुरक्षित रास्ता पार करवाया गया।

PunjabKesari

फंसे लोगों की की मदद, शहरवासी कर रहे वाहवाही

ट्रैफिक पुलिस की इस मानवता भरी भूमिका की शहरभर में सराहना हो रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिसकर्मियों की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे पानी में खड़े होकर लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। शहरवासियों ने कहा कि अगर हर विभाग इसी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से काम करे, तो ऐसी आपदाओं का सामना आसानी से किया जा सकता है।

PunjabKesari

प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग

हालांकि लोगों ने ट्रैफिक पुलिस की तारीफ की, लेकिन साथ ही नगर निगम और प्रशासन से सवाल भी किए। नागरिकों का कहना है कि जब थोड़ी सी बारिश में शहर का यह हाल हो जाता है, तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। लोगों ने टूटी सड़कों की मरम्मत, नालियों की नियमित सफाई और बेहतर जलनिकासी व्यवस्था की मांग की है।

PunjabKesari

PunjabKesari

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!