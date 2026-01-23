Jalandhar में भारी बारिश का कहर: हाल बेहाल हुए लोग... ट्रैफिक पुलिस बनी मसीहा, देखें तस्वीरें

जालंधर सहित पंजाब भर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है।

जालंधर (जसप्रीत) : जालंधर सहित पंजाब भर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। बारिश ने एक बार फिर शहर की जर्जर सड़कों और कमजोर इंतज़ामों की पोल खोल दी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। जगह-जगह गड्ढों में पानी भरने से न सिर्फ यातायात ठप हो गया, बल्कि आम लोगों की दिनचर्या भी पूरी तरह प्रभावित हो गई। टूटी हुई सड़कों पर बारिश का कहर देखने को मिला। गड्ढों में पानी भरने से लोग बेहाल हो गए।

टूटी सड़कों पर बारिश का कहर

शहर की मुख्य और अंदरूनी सड़कों पर जलभराव की स्थिति इतनी गंभीर रही कि कई जगह वाहन आधे-आधे पानी में डूबे नजर आए। गड्ढों में पानी भर जाने से हादसों का खतरा भी बढ़ गया। दुपहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा परेशान दिखे, वहीं कई कारें और ऑटो बीच रास्ते में ही बंद हो गए। स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र, ऑफिस जाने वाले कर्मचारी और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

ट्रैफिक पुलिस बनी मसीहा

शहर भर में जहां टूटी हुई सड़कों गड्ढों में पानी भरने से लोगों का हाल बेहाल हो गया। सड़कों पर पानी भरने लोगों के वाहन फंस गए, कई जगहों पर तो वाहन पानी में डूब गए। इस मुश्किल घड़ी में ट्रैफिक पुलिस ने राहत की सांस दिलाई। बारिश और जलभराव के बीच ट्रैफिक पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी से सड़कों पर डटे रहे। जहां-जहां वाहन फंसे, वहां पुलिसकर्मियों ने खुद पानी में उतरकर गाड़ियां धक्का लगाकर बाहर निकालीं। कई जगह स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सुरक्षित रास्ता पार करवाया गया।

फंसे लोगों की की मदद, शहरवासी कर रहे वाहवाही

ट्रैफिक पुलिस की इस मानवता भरी भूमिका की शहरभर में सराहना हो रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिसकर्मियों की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे पानी में खड़े होकर लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। शहरवासियों ने कहा कि अगर हर विभाग इसी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से काम करे, तो ऐसी आपदाओं का सामना आसानी से किया जा सकता है।

प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग

हालांकि लोगों ने ट्रैफिक पुलिस की तारीफ की, लेकिन साथ ही नगर निगम और प्रशासन से सवाल भी किए। नागरिकों का कहना है कि जब थोड़ी सी बारिश में शहर का यह हाल हो जाता है, तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। लोगों ने टूटी सड़कों की मरम्मत, नालियों की नियमित सफाई और बेहतर जलनिकासी व्यवस्था की मांग की है।

