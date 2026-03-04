Main Menu

Holi के जश्न के बीच Jalandhar में बिगड़ा माहौल, PPR मार्केट में जमकर हुआ बवाल, देखें तस्वीरें

Edited By Vatika,Updated: 04 Mar, 2026 03:57 PM

पीपीआर मार्केट में होली के मौके पर दो गुटों के युवकों के बीच झगड़ा हो गया।

जालंधर(सोनू): पीपीआर मार्केट में होली के मौके पर दो गुटों के युवकों के बीच झगड़ा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात काबू में किए। पुलिस ने युवकों के पास से हथियार बरामद किए हैं और चार युवकों को हिरासत में लेकर थाना-7 ले जाया गया। 

सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिस कर्मी के हाथ में किरपाण पकड़ी हुई है जो कि युवकों के कब्जे से बरामद की गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें युवकों की लड़ाई की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को अलग किया गया और हथियार कब्जे में ले लिए गए। युवकों से पूछताछ की जा रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बताया गया कि एडीसीपी हरविंदर सिंह गिल खुद पीपीआर मार्केट में मौजूद थे और हुल्लड़बाजों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। इस दौरान शराब पीकर हुड़दंग करने वालों की भी जांच की गई। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे होली का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

