Jalandhar: रंगरलिया मना रहा था पति, मौके पर आई पत्नी ने कमरा कर दिया Lock और फिर...

जालंधर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है।

जालंधर(सोनू): जालंधर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल, यहां के बस्ती गुंजा इलाके में एक महिला ने अपने पति को दूसरी लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। पीड़ित महिला ने बताया कि पति अक्सर उसे बेरहमी से पीटता था, जिस कारण वह अपने मायके परिवार में थी।

आज महिला अपने बेटे के कपड़े लेने ससुराल आई थी, तभी कमरे का दरवाजा खोला तो पति को लड़की के साथ देखा। महिला ने तुरंत बाहर से दरवाजे को ताला लगा दिया। महिला का कहना है कि शादी को चार साल हो गए हैं और अब वह इंसाफ की मांग कर रही है। घटना के बाद लड़की के परिवार वालों ने पति की बेरहमी से पिटाई भी की। मौके पर पुलिस पहुंची और पति और महिला दोस्त को गिरफ्तार कर लिया।