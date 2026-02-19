Jalandhar: रंगरलिया मना रहा था पति, मौके पर आई पत्नी ने कमरा कर दिया Lock और फिर...
Edited By Vatika,Updated: 19 Feb, 2026 05:50 PM
जालंधर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है।
जालंधर(सोनू): जालंधर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल, यहां के बस्ती गुंजा इलाके में एक महिला ने अपने पति को दूसरी लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। पीड़ित महिला ने बताया कि पति अक्सर उसे बेरहमी से पीटता था, जिस कारण वह अपने मायके परिवार में थी।
आज महिला अपने बेटे के कपड़े लेने ससुराल आई थी, तभी कमरे का दरवाजा खोला तो पति को लड़की के साथ देखा। महिला ने तुरंत बाहर से दरवाजे को ताला लगा दिया। महिला का कहना है कि शादी को चार साल हो गए हैं और अब वह इंसाफ की मांग कर रही है। घटना के बाद लड़की के परिवार वालों ने पति की बेरहमी से पिटाई भी की। मौके पर पुलिस पहुंची और पति और महिला दोस्त को गिरफ्तार कर लिया।
Related Story
Jalandhar में हैवानियत, खाना मांग रही बच्ची को जमीन पर पटका, फिर मार डाला...
Jalandhar में पुलिस व शूटर में Encounter, दोनों तरफ चली ताबड़तोड़ फायरिंग
Jalandhar में आज लगेगा Power Cut, जानें कौन-कौन से इलाके होंगे प्रभावित
Jalandhar के Hotel Mariton में हुई घटना को लेकर पुलिस का Action, खूब वायरल हुई थी Video
Jalandhar के लोगों की आज लतीफपुरा पर टिकी निगाहें, होगी कार्रवाई या फिर...
Jalandhar : रिहायशी इलाके में गोदाम में भीषण आग, दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर
Jalandhar में स्नेचिंग की वारदात, दिनदहाड़े युवतियों को बनाया निशाना... इलाके में दहशत
Jalandhar का Mariton Hotel बना जंग का अखाड़ा, जमकर चले लात-घूंसे
Jalandhar: शहर में Law & Order का निकला जनाजा, सुबह मर्डर दोपहर को लाखों की लूट
Jalandhar में Teacher ने घर आकर पीटा Student!, परिवार ने लगाए गंभीर आरोप