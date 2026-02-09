Jalandhar के लोगों की आज लतीफपुरा पर टिकी निगाहें, होगी कार्रवाई या फिर...

लतीफपुरा के अवैध कब्जों को लेकर सोमवार 9 फरवरी का दिन बेहद अहम माना जा रहा है।

जालंधर (खुराना): लतीफपुरा के अवैध कब्जों को लेकर सोमवार 9 फरवरी का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ चल रही अवमानना याचिका के बावजूद अब तक मौके से कब्जे नहीं हट पाए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सोमवार को प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई करेगा या फिर मामला एक बार फिर टल जाएगा। सूत्रों के मुताबिक यदि 9 फरवरी को कोई एक्शन नहीं हुआ तो हाईकोर्ट अगली सुनवाई में प्रशासन के प्रति सख्त रुख अपना सकती है। वहीं यह संभावना भी जताई जा रही है कि सोमवार को बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा सकती है, ताकि अदालत के समक्ष स्थिति स्पष्ट की जा सके।

प्रशासनिक हलकों में यह भी चर्चा है कि वहां झुग्गियों में रह रहे लोगों को बल प्रयोग की बजाय आपसी सहमति से हटाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ परिवारों को इंद्रापुरम स्थित फ्लैटों में शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया गया है और अधिकारियों द्वारा लोगों को “प्यार से मनाने” की रणनीति पर काम किया जा रहा है।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट में पंजाब सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया जा चुका है कि 9 फरवरी से पहले लतीफ़पुरा से अवैध कब्जे हटा दिए जाएंगे। ऐसे में आज का दिन प्रशासन की विश्वसनीयता और अदालत के आदेशों के पालन की असली परीक्षा माना जा रहा है। कुल मिलाकर, 9 फरवरी को लतीफपुरा में कुछ भी हो सकता है, या तो लंबे समय से बंद पड़ी सड़कें खुलेंगी, या फिर प्रशासन की निष्क्रियता के चलते मामला और गंभीर मोड़ ले सकता है। शहरवासियों की निगाहें अब आज होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

