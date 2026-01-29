तेज रफ्तार टिप्पर बना काल, Jalandhar में एक्टिवा सवार महिला की मौके पर मौ+त

शहर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। यह हादसा थाना

जालंधर(सोनू): शहर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। यह हादसा थाना नंबर 2 के इलाके में डोल्फिन होटल के पास हुआ, जहां कूड़ा ढोने वाले टिप्पर और एक्टिवा की टक्कर हो गई।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक्टिवा सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला की उम्र करीब 50 से 55 साल बताई जा रही है। हादसे के बाद टिप्पर चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहचान होने के बाद परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने हादसे में शामिल टिप्पर और एक्टिवा को भी अपने कब्जे में ले लिया है। मौके पर मौजूद एक चश्मदीद के अनुसार टिप्पर में दो लोग सवार थे। हादसे के बाद दोनों मौके से भाग गए। चश्मदीद का कहना है कि हादसा टिप्पर चालक की लापरवाही के कारण हुआ। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।