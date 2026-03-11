पंजाब में घरेलू गैस सिलेंडरों की बुकिंग बंद! चिंता में लोग

ईरान-अमेरिका जंग के बीच पंजाब में LPG संकट गहराता जा रहा है। बता दें कि पंजाब में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति लगभग रुक गई है।

पंजाब डेस्क : ईरान-अमेरिका जंग के बीच पंजाब में LPG संकट गहराता जा रहा है। बता दें कि पंजाब में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति लगभग रुक गई है। वहीं इसी बीच घरेलू एल.पी.जी. उपभोक्ताओं के लिए चिंता भरी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पंजाब के कई जिलों में घरेलू सिलेंडरों की बुकिंग प्रभावित हो रही है। खबर मिली है कि सर्वर डाउन होने के कारण घरेलू सिलेंडरों की बुकिंग बंद हो गई है। इससे लोगों में परेशानी पाई जा रही है।

वहीं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई बंद होने के कारण होटल इंडस्ट्री पर संकट मडरा रहा है और शादियों और बड़े समारोहों के प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। होटल मालिक भारी दाम चुका कर गैस सिलेंडर ले रहे हैं। गैस की कमी के कारण उद्योग जगत में भी चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। लोग डर के कारण सिलेंडर भरवा रहे हैं जिस कारण गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की भीड़ पाई जा रही है।

