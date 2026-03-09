Jalandhar में कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म! लोग परेशान

शहर और हाईवे पर स्थित कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिलने से लोगों को भारी ...

जालंधर: शहर और हाईवे पर स्थित कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिलने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर लोग पेट्रोल भरवाने पहुंचे, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। लोगों में यह भी असमंजस बनी हुई है कि पेट्रोल की सप्लाई खत्म हो गई है या जानबूझकर नहीं दिया जा रहा।

बता दें कि इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ जंग छेड़े जाने के बाद सोशल मीडिया पर कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होने की खबरें तेजी से फैल रही थी। इन खबरों में कहा जा रहा था कि समुद्र के रास्ते भारत सहित कई देशों में आने वाले कच्चे तेल के जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं।

इसी के चलते लोगों में यह डर फैल गया था कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कमी हो सकती है या उनके दाम बढ़ सकते हैं। इसके बाद कई लोग एक साथ पेट्रोल भरवाने के लिए पंपों पर पहुंचने लगे, जिससे कई पंपों पर पेट्रोल खत्म होने की स्थिति बन गई।