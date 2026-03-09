Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Jalandhar में कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म! लोग परेशान

Jalandhar में कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म! लोग परेशान

Edited By Vatika,Updated: 09 Mar, 2026 03:55 PM

many petrol pumps in jalandhar are out of fuel people are worried

शहर और हाईवे पर स्थित कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिलने से लोगों को भारी ...

जालंधर: शहर और हाईवे पर स्थित कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिलने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर लोग पेट्रोल भरवाने पहुंचे, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। लोगों में यह भी असमंजस बनी हुई है कि पेट्रोल की सप्लाई खत्म हो गई है या जानबूझकर नहीं दिया जा रहा।

बता दें कि इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ जंग छेड़े जाने के बाद सोशल मीडिया पर कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होने की खबरें तेजी से फैल रही थी। इन खबरों में कहा जा रहा था कि समुद्र के रास्ते भारत सहित कई देशों में आने वाले कच्चे तेल के जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं।

इसी के चलते लोगों में यह डर फैल गया था कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कमी हो सकती है या उनके दाम बढ़ सकते हैं। इसके बाद कई लोग एक साथ पेट्रोल भरवाने के लिए पंपों पर पहुंचने लगे, जिससे कई पंपों पर पेट्रोल खत्म होने की स्थिति बन गई।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!