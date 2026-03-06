Main Menu

  • Punjab में विजिलेंस ब्यूरो के 3 IPS/ PPS अधिकारियों के तबादले, Read List

पंजाब में तबादलो का दौर लगातार जारी है। अब विजिलेंस अधिकारियों के तबादले होने की जानकारी सामने आई है।

पंजाब डेस्क : पंजाब में तबादलो का दौर लगातार जारी है। अब विजिलेंस अधिकारियों के तबादले होने की जानकारी सामने आई है। जारी हुए नए आदेशों के तहत IPS/PPS अधिकारियों के तबादले और एडिशनल चार्ज सौंपा गया है, जिनमें विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारी शामिल हैं। जारी हुए सूची के अनुसार विजिलेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर जगतप्रीत सिंह को विजिलेंस ब्यूरो फिरोजपुर रेंज का SSP और सीनियर सुपरिटेंडेंट मनजीत सिंह को फिरोजपुर से हटाकर अब अमृतसर रेंज के विजिलेंस SSP लगाया गया है। वहीं विजिलेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर रवजोत ग्रेवाल को एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। 

