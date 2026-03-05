बड़ी खबर: रणजीत सिंह एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट सख्त, DGP को किया तलब

रणजीत सिंह एनकाउंटर मामला गरमाता जा रहा है। अब इस विवादित मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए नोटिस जारी किया है।

पंजाब डेस्क: रणजीत सिंह एनकाउंटर मामला गरमाता जा रहा है। अब इस विवादित मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पंजाब के DGP गौरव यादव को तलब किया है और आज दोपहर 2 बजे तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि DGP वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होंगे। अब हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

दरअसल, रणजीत सिंह के परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था और मामले में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद अदालत ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस से जवाब तलब किया है।

गौरतलब है कि गुरदासपुर 2 पुलिस कर्मियों की हत्या मामले में 25 फरवरी को पंजाब पुलिस ने रणजीत सिंह को एक मुठभेड़ में मार गिराया था। वहीं, इस घटना को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। परिवाल वालों द्वारा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके बेटे को बिना किसी गलती से पुलिस उठाकर ले गई और उसका एनकाउंटर कर दिया। पुलिस ने अपनी वर्ती को बचाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया है।

