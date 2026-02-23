Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • गुरदासपुर में मारे गए पुलिस कर्मियों के परिवारों को मिलेगा 2-2 करोड़, पढ़ें पूरी खबर

गुरदासपुर में मारे गए पुलिस कर्मियों के परिवारों को मिलेगा 2-2 करोड़, पढ़ें पूरी खबर

Edited By Vatika,Updated: 23 Feb, 2026 12:22 PM

families of police personnel killed in gurdaspur will get rs 2 crore each

पंजाब सरकार ने बीते दिन जिला पुलिस गुरदासपुर में आदियां पोस्ट पर शहीद हुए पंजाब पुलिस के दो

गुरदासपुर (विनोद):पंजाब सरकार ने बीते दिन जिला पुलिस गुरदासपुर में आदियां पोस्ट पर शहीद हुए पंजाब पुलिस के दो बहादुर जवानों ए.एस.आई. गुरनाम सिंह और होमगार्ड जवान अशोक कुमार, जिन्होंने ड्यूटी करते हुए अपनी जान दे दी के बेमिसाल बलिदान को सलाम किया है।

सरकार और एच.डी.एफ.सी.बैंक इन शहीदों के परिवारों को 2-2 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। पंजाब सरकार दोनों शहीदों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये की एक्स-ग्रेसिया रकम देगी। जबकि इंश्योरेंस कवर संबंधी एच.डी.एफ.सी. बैंक हर पुलिस कर्मचारी को 1-1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इंश्योरेंस रकम देगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!