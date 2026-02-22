Big Breaking : तरनतारन में शादी समारोह दौरान सरपंच की हत्या करने वालों का एनकाउंटर

हाल ही में तरनतारन जिले के सिद्धू फार्म में आम आदमी पार्टी के मौजूदा सरपंच हरबिंदर सिंह (45) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

तरनतारन (रमन): हाल ही में तरनतारन जिले के सिद्धू फार्म में आम आदमी पार्टी के मौजूदा सरपंच हरबिंदर सिंह (45) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आज तरनतारन पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन किया। पुलिस ने गांव नौशहरा पन्नुआ के पास सरपंच की हत्या करने वाले दो आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान दोनों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

जानकारी के मुताबिक, पुलिस इस मामले के सिलसिले में आरोपियों की तलाश कर रही थी। जब पुलिस को दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर जाते दिखाई दिए तो दोनों के बीच फायरिंग हो गई। इस दौरान जब बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने जवाबी फायरिंग की तो दोनों आरोपी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद SSP सुरिंदर लांबा समेत कई कर्मचारी मौके पर पहुंचे।

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शरणप्रीत सिंह और हरदीप सिंह के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों से 2 पिस्टल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। एनकाउंटर में गोली लगने से घायल हुए आरोपियों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल तरनतारन में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

