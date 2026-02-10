Main Menu

  • तरनतारन लॉ कॉलेज में लड़की को गोली मारने वाला लड़का मरा नहीं, जिंदा है

Edited By Urmila,Updated: 10 Feb, 2026 02:01 PM

the boy who shot the girl at tarn taran law college is not dead

बीते दिन तरनतारन जिले के गांव उस्मा में लॉ कॉलेज के एक स्टूडेंट ने अपनी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को गोली मारकर मार डाला था।

तरनतारन : बीते दिन तरनतारन जिले के गांव उस्मा में लॉ कॉलेज के एक स्टूडेंट ने अपनी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को गोली मारकर मार डाला था जिसके बाद आरोपी स्टूडेंट के भी सुसाइड करने की खबर फैल गई। असल में, सिर्फ़ लड़की की मौत हुई है, लेकिन उसे गोली मारने वाला युवक प्रिंस राज सिंह जिंदा है और अमृतसर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है।

मिली जानकारी के मुताबिक, नौशेहरा पन्नुआं के रहने वाले हीरा सिंह की बेटी संदीप कौर (19) गांव उस्मा के पंजाब कॉलेज ऑफ लॉ में दूसरे सेमेस्टर की स्टूडेंट थी। सोमवार सुबह जब वह कॉलेज पहुंची तो क्लास में दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कुछ लड़के भी मौजूद थे। इस दौरान गांव मलिया के रहने वाले जगजीत सिंह के बेटे प्रिंस राज सिंह (19) ने संदीप कौर को दोस्ती का प्रपोज़ल दिया, लेकिन मना करने पर उसने अपने डब में रखी रिवॉल्वर से गोली मार दी।

गोली लगने से संदीप कौर की क्लासरूम में ही मौके पर मौत हो गई। इसके तुरंत बाद प्रिंस राज सिंह ने अपने सिर में गोली मार ली और वह ज़मीन पर गिर गया। घटना की जानकारी मिलने पर आरोपी स्टूडेंट को इलाज के लिए अमृतसर के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है।

परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रिंस राज सिंह पिछले करीब छह महीने से संदीप कौर को दोस्ती के लिए परेशान कर रहा था, लेकिन वह मना करती रही और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती रही। इसी रंजिश में उसने कॉलेज क्लासरूम में यह खूनी वारदात की। मृतक संदीप कौर छह बहनों और एक छोटे भाई में से एक थी। उसके पिता हीरा सिंह की करीब तीन साल पहले मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर्स और आरोपी परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि पुलिस मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई कर रही है।

