Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • तरनतारन में पूर्व सैनिक की तेजधार हथियारों से ह+त्या

तरनतारन में पूर्व सैनिक की तेजधार हथियारों से ह+त्या

Edited By Vatika,Updated: 06 Feb, 2026 09:47 AM

murder in amritsar

तरनतारन जिले के गांव चीमा खुर्द में मामूली तकरार के दौरान गांव के कुछ लोगों

पंजाब डेस्कः तरनतारन जिले के गांव चीमा खुर्द में मामूली तकरार के दौरान गांव के कुछ लोगों ने पूर्व सैनिक गुरभेज सिंह (42) पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। गुरभेज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 

परिवार ने आरोप लगाया कि इस हिंसा में शामिल सभी आरोपी आम आदमी पार्टी से जुड़े है। मृतक 2 बेटियों का पिता था। उनके भाई गुरचेत सिंह ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस मामले में डी.एस.पी. जगजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने वल्टोहा थाने में केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। 

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!