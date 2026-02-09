एक बार फिर विवादों में पंजाबी गायक Mankirt Aulakh, पंजाब DGP के पास पहुंची शिकायत

मशहूर पंजाबी गायक मनकीरत औलख एक बार विवादों में घिर गए हैं।

पंजाब डेस्क : मशहूर पंजाबी गायक मनकीरत औलख एक बार विवादों में घिर गए हैं। पंजाब में गन कल्चर पर सरकारी पाबंदी के बावजूद विवादित गीतों की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही है। इस बार चर्चित पंजाबी गायक मनकीरत औलख अपने हालिया रिलीज गीत ‘असलहा’ को लेकर विवादों में घिर गए हैं।

BJP पंजाब ट्रेड सेल के को-कन्वीनर अरविंद शर्मा ने इस गीत को समाज में हिंसा को बढ़ावा देने वाला बताते हुए कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने इस संबंध में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को पत्र भेजकर गीत पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अरविंद शर्मा का कहना है कि गाने के बोल और दृश्य युवाओं को हथियारों की ओर आकर्षित करते हैं, जो कानून और सामाजिक शांति दोनों के लिए खतरा है। उन्होंने गीत को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब से हटाने की मांग भी उठाई है।

बताया जा रहा है कि मनकीरत औलख बीते करीब 2 हफ्तों से इस गीत के प्रचार के सिलसिले में पंजाब के विभिन्न इलाकों का दौरा कर रहे थे। यह गाना 6 फरवरी को रिलीज हुआ था और रिलीज के तुरंत बाद ही विवादों का कारण बन गया। मनकीरत औलख और जेहर वाइब की जुगलबंदी में तैयार इस गीत को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जारी किया गया है, लेकिन इसमें हथियारों के खुले प्रदर्शन और आक्रामक लिरिक्स के चलते अब यह कानूनी और राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है।

