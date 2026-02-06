राज्य में लागू हो सकता है राष्ट्रपति शासन, सो रही पंजाब सरकार: परगट सिंह

जालंधर में आम आदमी पार्टी के नेता की हत्या के बाद पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

पंजाब डेस्क : जालंधर में आम आदमी पार्टी के नेता की हत्या के बाद पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की हालत पर गहरी चिंता जताते हुए जालंधर कैंट से MLA और पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री परगट सिंह ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने का डर जताया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य की लॉ एंड ऑर्डर को भगवान भरोसे छोड़ दिया है।

कांग्रेस MLA ने अपना डर ​​जताते हुए चेतावनी दी कि अगर हालात काबू में नहीं आए तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि मौजूदा सरकार हालात को संभाल नहीं पा रही है। उन्होंने सीधा हमला करते हुए कहा कि भगवंत मान सरकार पूरी तरह सोई हुई है और उसे राज्य में लॉ की कोई दिक्कत नहीं दिख रही है।

पुलिस के काम करने के तरीके पर बोलते हुए परगट सिंह ने कहा कि पुलिस का हौंसला अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पंजाब को 'पुलिस स्टेट' बना दिया है, जहां पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब सरकार पुलिस से गलत काम करवाती है, तो नतीजा यह होता है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की हालत पूरी तरह बिगड़ जाती है।

