5 फरवरी को लेकर किसानों का बड़ा ऐलान, पंजाब सरकार के खिलाफ होगा जबरदस्त प्रदर्शन

Edited By Kamini,Updated: 02 Feb, 2026 12:08 PM

big announcement by farmers on february 5

लोगों के लिए बेहद ही खास खबर सामने आई है। दरअसल, किसानों ने एक बार फिर बड़ा ऐलान कर दिया है।

पंजाब डेस्क : लोगों के लिए बेहद ही खास खबर सामने आई है। दरअसल, किसानों ने एक बार फिर बड़ा ऐलान कर दिया है। किसानों की विभिन्न यूनियनों ने 5 फरवरी को अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का फैसला लिया है। इस दिन किसान नेता और कार्यकर्ता राज्य सरकार के मंत्रियों और विधायकों के घरों का घेराव करेंगे।

किसान संगठनों ने साफ किया है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। किसान नेताओं का कहना है कि यह प्रदर्शन सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा न करने के विरोध में किया जा रहा है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने अधिक से अधिक किसानों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान हर गांव से दूध, भोजन और लंगर की व्यवस्था कर किसान बड़ी संख्या में जुटेंगे।

किसान संगठनों ने यह भी दो टूक कहा है कि चिप वाले बिजली मीटर किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जिन स्थानों पर ऐसे मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं, उन्हें भी तब तक जमा नहीं कराया जाएगा, जब तक सरकार 2025 एक्ट को पूरी तरह वापस नहीं लेती और पुराने काले डायल वाले मीटर फिर से बहाल नहीं किए जाते। इसके अलावा किसान नेता ने हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह बजट आम जनता और किसानों की बजाय बड़े उद्योगों को फायदा पहुंचाने वाला है। उनका आरोप है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और मनरेगा जैसे अहम क्षेत्रों को बजट में नजरअंदाज किया गया है।

