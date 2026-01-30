जालंधर में कांग्रेस नेता का अचानक से निधन, राजनीतिक गलियारों में शोक

पंजाब कांग्रेस के महासचिव मनोज मल्होत्रा उर्फ मनु बड़िंग का जालंधर में निधन हो गया है। उनकी मौत साइलेंट हार्ट अटैक के कारण हुई।

जालंधर : पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के महासचिव मनोज मल्होत्रा उर्फ मनु बड़िंग का बुधवार देर रात जालंधर में अचानक निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उनकी मौत साइलेंट हार्ट अटैक के चलते हुई। उन्हें तबीयत बिगड़ने पर तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

मनु बड़िंग, पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी सहयोगियों में गिने जाते थे। उनके निधन की खबर फैलते ही कांग्रेस पार्टी समेत राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

बड़िंग इलाके के रहने वाले मनु बड़िंग लंबे समय से सक्रिय राजनीति में थे और पार्टी संगठन में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके थे। उनकी पत्नी परवीना भी नगर निगम में पार्षद रह चुकी हैं। खास बात यह रही कि निधन से एक दिन पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर फिटनेस से जुड़ा वीडियो साझा किया था, जिससे उनके अचानक चले जाने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया।

फिटनेस के प्रति जागरूक रहने वाले मनु बड़िंग नियमित रूप से व्यायाम करते थे और संतुलित जीवनशैली अपनाते थे। उनके असामयिक निधन को कांग्रेस पार्टी ने अपूरणीय क्षति बताते हुए गहरा दुख व्यक्त किया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here