AAP सरकार विपक्ष की आवाज नहीं दबा सकती, सच की जीत हुई है: सुशील रिंकू

कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं को हिरासत में लेने के बाद जमानत दे दी है

पंजाब डेस्क : कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं को हिरासत में लेने के बाद जमानत दे दी है। रिहा होने के बाद BJP नेता सुशील रिंकू और शीतल अंगुराल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला करते हुए इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है।

जमानत मिलने के बाद BJP नेता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। समर्थकों ने 'पंजाब में तानाशाही नहीं चलेगी', 'भगवंत मान मुर्दाबाद' और 'आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद' जैसे नारे लगाए। इस दौरान BJP नेता अश्विनी शर्मा भी मौजूद थे, जिनका नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

अपने बयान में सुशील रिंकू, शीतल अंगुराल और दूसरे BJP नेताओं ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज केस का कोई कानूनी आधार नहीं था और यह सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से किया गया था। उन्होंने कहा कि उनके वकीलों ने कोर्ट में बहुत मजबूत दलीलें पेश कीं, जिसके कारण जज ने उन्हें ज़मानत दे दी। सुशील रिंकू ने जोर देकर कहा कि सच हमेशा सच ही रहता है और आम आदमी पार्टी ऐसे कामों से सच की आवाज़ और विपक्ष की आवाज़ को दबा नहीं सकती। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि पंजाब में ऐसी तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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