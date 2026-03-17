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बड़ी खबर: पंजाब के अफसरों की लगी चुनाव ड्यूटी, देखें IAS और IPS अफसरों के नामों की List

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 17 Mar, 2026 05:30 PM

breaking news punjab officers assigned election duty

पंजाब के वरिष्ठ अफसरों की दूसरे राज्यों में होने वाले चुनावों में ड्यूटी लग गई है।

पंजाब डैस्क : पंजाब के वरिष्ठ अफसरों की दूसरे राज्यों में होने वाले चुनावों में ड्यूटी लग गई है। यह चुनाव ड्यूटी लगभग दो महीने तक चलेगी। जानकारी के अनुसार, पंजाब के 26 IAS और 7 IPS अफसरों को पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाली विधानसभा चुनावों के लिए जनरल और सुरक्षा पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः अधिकारियों को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई है, उनके नामों की लिस्ट निम्न है। 

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