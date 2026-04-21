19 hours ago
22 hours ago
23 hours ago
1 day ago
2 days ago
3 days ago
4 days ago
5 days ago
Tuesday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Sunita sarangal,Updated: 21 Apr, 2026 01:01 PM
शहर के जवाहर नगर कैंप में एक शादी समारोह की खुशियां उस वक्त मातम और दहशत में बदल गईं, जब मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।
1. Ludhiana के सिविल अस्पताल के बाहर सरेआम चली गोलियां, दहशत का माहौल
शहर के जवाहर नगर कैंप में एक शादी समारोह की खुशियां उस वक्त मातम और दहशत में बदल गईं, जब मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।
2. फिरोजपुर से स्पेशल ट्रेन शुरू, गर्मियों में यात्रियों को बड़ी राहत, देखें Schedule
गर्मियों के पीक सीजन में यात्रियों को सुविधा देने के लिए रेलवे विभाग फिरोजपुर कैंट से पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है।
3. बेअदबी करने वालों की अब खैर नहीं, राज्य में लागू हुआ सख्त कानून
पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को रोकने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 में बदलाव कर इसे और सख्त बना दिया गया है।
4. फगवाड़ा में DSP योगेश कुमार की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौ+त
फगवाड़ा में उस समय सनसनी फैल गई जब डीएसपी योगेश कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई।
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5. पंजाब में Heat Wave का कहर, पारा 35 के पार, 4 दिनों के लिए Alert जारी
पंजाब में तापमान बढ़ रहा है और भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं अब आने वाले दिनों में गर्मी अपने और तेवर दिखाने वाली है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : अमरनाथ यात्रा 2026 का शेड्यूल जारी, पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab: पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : हथियार तस्करी का भंडाफोड़ तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : अकाली दल को झटका तो वहीं छुट्टी का ऐलान, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : मौसम को लेकर Orange Alert तो वहीं बेटे ने मां पर चढ़ाया ट्रैक्टर, पढ़ें Top 10
USD $
21/04/2026 11:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। आज आप अपने अंदर की नेतृत्व करने की क्षमता का उभारने की कोशिश करेंगे।
वृष राशि वालों आज का दिन आपका आत्मविश्वास से भरा रहेगा। आज कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं।
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। नौकरीपेशा जातकों पर काम का बोझ बढ़ सकता है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा।आज का दिन घर से जुड़े कामों को पूरा करने में निकल सकता है।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज किसी पुराने मामले का समाधान मिल सकता है। बेफिजूल के खर्चों को कम करें, आर्थिक परेशानी हो सकती है।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। साझेदारी के बिज़नेस में लाभ हो सकता है। कोई वाहन लेने का सोच सकते हैं। जीवनसाथी के साथ घूमने जा...
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। मित्रों से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। घर में किसी बात पर बहस हो सकती है। आज जितना हो सके अपने मन को शांत रखें।
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आज कामकाज को पूरा करने में सहकर्मियों की मदद कर सकते हैं। सिंगल जातक पहली ही नज़र में किसी को दिल दे...
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। आज खर्चों पर नियंत्रण रखने की ज़रुरत है। दोस्त की कही कोई बात मन को ठेस पहुंचा सकती है।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। परीक्षा की तैयारी कर रहे जातक किसी अनुभवी से सलाह ले सकते हैं।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। प्रेमी अपने पार्टनर से दिल की बात बोल सकते हैं। पैसों के मामले में दिन सही रहेगा।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes