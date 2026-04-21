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  • Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Sunita sarangal,Updated: 21 Apr, 2026 01:01 PM

punjab top 5

शहर के जवाहर नगर कैंप में एक शादी समारोह की खुशियां उस वक्त मातम और दहशत में बदल गईं, जब मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।

1. Ludhiana के सिविल अस्पताल के बाहर सरेआम चली गोलियां, दहशत का माहौल
शहर के जवाहर नगर कैंप में एक शादी समारोह की खुशियां उस वक्त मातम और दहशत में बदल गईं, जब मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 

2. फिरोजपुर से स्पेशल ट्रेन शुरू, गर्मियों में यात्रियों को बड़ी राहत, देखें Schedule
गर्मियों के पीक सीजन में यात्रियों को सुविधा देने के लिए रेलवे विभाग फिरोजपुर कैंट से पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है।

3. बेअदबी करने वालों की अब खैर नहीं, राज्य में लागू हुआ सख्त कानून
पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को रोकने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 में बदलाव कर इसे और सख्त बना दिया गया है।

4. फगवाड़ा में DSP योगेश कुमार की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौ+त
फगवाड़ा में उस समय सनसनी फैल गई जब डीएसपी योगेश कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। 

और ये भी पढ़े

5. पंजाब में Heat Wave का कहर, पारा 35 के पार, 4 दिनों के लिए Alert जारी
पंजाब में तापमान बढ़ रहा है और भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं अब आने वाले दिनों में गर्मी अपने और तेवर दिखाने वाली है। 

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