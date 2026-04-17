Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Transfer : जालंधर के ACP-DSP सहित 129 पुलिस अधिकारियों का तबादला, Read List

Transfer : जालंधर के ACP-DSP सहित 129 पुलिस अधिकारियों का तबादला, Read List

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 17 Apr, 2026 06:40 PM

129 police officers including jalandhar acps and dsps transferred

पंजाब में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि पंजाब में 129 डी.एस.पी. स्तर के अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं, जिनमें जालंधर, लुधियाना सहित कई शहरों के अधिकारी शामिल हैं।

पंजाब डैस्क : पंजाब में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि पंजाब में 129 डी.एस.पी. स्तर के अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं, जिनमें जालंधर, लुधियाना सहित कई शहरों के अधिकारी शामिल हैं। जालंधर के एसीपी सेंट्रल, माडल टाउन सहित कई डीएसपी बदले गए हैं। 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!