Transfer : जालंधर के ACP-DSP सहित 129 पुलिस अधिकारियों का तबादला, Read List
Edited By Subhash Kapoor,Updated: 17 Apr, 2026 06:40 PM
पंजाब में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि पंजाब में 129 डी.एस.पी. स्तर के अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं, जिनमें जालंधर, लुधियाना सहित कई शहरों के अधिकारी शामिल हैं।
पंजाब डैस्क : पंजाब में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि पंजाब में 129 डी.एस.पी. स्तर के अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं, जिनमें जालंधर, लुधियाना सहित कई शहरों के अधिकारी शामिल हैं। जालंधर के एसीपी सेंट्रल, माडल टाउन सहित कई डीएसपी बदले गए हैं।