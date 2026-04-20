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Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 20 Apr, 2026 12:57 PM
करीब 8 बजे शंकर रोड गौशाला के पास एक युवक द्वारा अपनी ही मोटरसाइकिल को आग लगाने ..
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बढ़ रही गर्मी के बीच तापमान में लगातार बढ़ौतरी देखने को मिल रही है। महानगर जालंधर के तापमान में ..
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ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी मूल की महिला इमिग्रेशन एजेंट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर 5 साल का बैन लगा दिया..
5) भयानक सड़क हादसे में उजड़ गया परिवार, युवक की तड़प-तड़प कर मौ/त
भयानक हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, भुलत्थ-भोगपुर रोड पर सड़क ..
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20/04/2026 13:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आज व्यापारियों को धन लाभ मिल सकता है। सिंगल जातक आज किसी से अपने मन की बात बोल सकते हैं।
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। घर में किसी छोटी मोटी पार्टी का आयोजन हो सकता है।
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार साबित हो सकता है। बिज़नेस करने वालों को अच्छी डील मिल सकती है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए सफलता के संकेत दे सकता है। लंबे समय से जिस योजना पर काम कर रहे थे वे आज सफल हो सकती है।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए प्रगति का संकेत दे सकता है। संतान को मिली सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। आज किसी बातचीत के दौरान बहस हो सकती है।
कन्या राशि वालों आज आपको धैर्य से काम लेने की ज़रुरत है। कार्यक्षेत्र में मित्रों से मदद मिल सकती है।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर मन किसी बात से परेशान है तो किसी करीबी से बात कर सकते हैं। बिज़नेस करने वालों को फंड मिल सकता है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों को कामकाज के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन...
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का दिन बाकी दिनों के मुकाबले भागदौड़ वाला रहेगा। कामकाज के चलते लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती...
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। मित्रों के साथ मौज मस्ती में आज का दिन निकल जाएगा। आज व्यापार में भाई-बहन से सहयोग मिल सकता...
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। नौकरीपेशा जातकों के काम में देरी हो सकती है लेकिन परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। कार्यक्षेत्र में बॉस आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन मिल सकता है।
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