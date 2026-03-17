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पंजाब में सोलर पैनल वालों के लिए नया टैरिफ तय, 1 अप्रैल से होंगी लागू

Edited By Vatika,Updated: 17 Mar, 2026 05:15 PM

punjab solar panel new tariff

पंजाब पावरकॉम ने सोलर बिजली के लिए नई दरें तय कर दी हैं।

पंजाब डेस्क: पंजाब पावरकॉम ने सोलर बिजली के लिए नई दरें तय कर दी हैं। जी हां, यदि आपने घर, दुकान या फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगवाए हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। 

पंजाब बिजली नियामक आयोग के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सोलर बिजली की दर 2.97 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है। यह नई दर 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। सोलर पैनल से बनने वाली बिजली को पावरकॉम इसी रेट पर खरीदेगा और इसकी राशि आपके बिजली बिल से घटा दी जाएगी। इससे उपभोक्ताओं का बिल कम होगा। हालांकि इसके बदले नकद पैसा नहीं दिया जाएगा। यह सुविधा सिर्फ ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम वालों को मिलेगी। ऑफ-ग्रिड सिस्टम पर यह लागू नहीं होगी।

नियमों के मुताबिक, उपभोक्ता अपने मंजूरशुदा लोड का अधिकतम 90% तक ही सोलर सिस्टम लगा सकता है, इसलिए आमतौर पर उत्पादन खपत से ज्यादा नहीं होता। वहीं, पंजाब सरकार की 300 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा भी जारी रहेगी। सोलर पैनल खासतौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा फायदेमंद हैं, जिनका लोड 7 किलोवाट से अधिक है या जिनकी खपत ज्यादा है।

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