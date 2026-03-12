Main Menu

  • जालंधर की दिलकुशा मार्केट में GST की रेड, पुलिस के साथ पहुंची टीम से मचा हड़कंप

Edited By Kamini,Updated: 12 Mar, 2026 02:45 PM

gst raid in jalandhar dilkusha market

दिलकुशा मार्केट में जीएसटी विभाग की रेड होने की खबर सामने आई है।

जालंधर: शहर की दिलकुशा मार्केट में उस समय हड़कंप मच गया जब GST विभाग की टीम ने एक मेडिकल दुकान पर छापेमारी की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार “क्वालिटी मेडिसिन” नामक दुकान पर GST अधिकारियों ने रेड की कार्रवाई की है।

बताया जा रहा है कि जीएसटी विभाग की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद मार्केट में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से आसपास के दुकानदारों में भी हलचल देखी गई। फिलहाल अधिकारियों की ओर से अभी इस मामले में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

