जालंधर में स्कूल के पास धड़ल्ले से बिक रहा था नशा, पढ़ें कैसे हुआ पर्दाफाश

जालंधर : जालंधर के बस्ती बावा खेल इलाके में स्थानीय निवासियों और हॉस्टल के छात्रों की सतर्कता से नशा तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया। इलाके में बच्चों और युवाओं को नशे की लत में डालने की कोशिश करने वाले एक खोखे का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नशीला पाउडर बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

जानकारी के अनुसार, इलाके के छोटे बच्चे और हॉस्टल के छात्र स्थानीय लोगों को सूचित कर रहे थे कि नहर के पास स्थित इस खोखे से लगातार नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं। इस सूचना पर स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर तुरंत छापेमारी की और नशीले पदार्थ के पैकेट बरामद किए।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस खोखे के पास ही एक प्रमुख स्कूल और खेल का मैदान स्थित है, जिससे यह मामला और भी गंभीर हो गया है। स्थानीय निवासी चिंतित हैं कि अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं होती, तो क्षेत्र की युवा पीढ़ी इस नशे की चपेट में आ सकती है।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नशीले पदार्थ को कब्जे में ले लिया है और इस मामले में जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि केवल दुकानदारों पर ही नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे मुख्य सप्लायरों और नेटवर्क पर भी सख्त कार्रवाई की जाए।

