Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • तरनतारन सरपंच हत्याकांड: दो मुख्य आरोपियों का Encounter, पुलिस कार्रवाई में घायल

तरनतारन सरपंच हत्याकांड: दो मुख्य आरोपियों का Encounter, पुलिस कार्रवाई में घायल

Edited By Vatika,Updated: 25 Feb, 2026 10:36 AM

encounter in tarantaran

आम आदमी पार्टी के सरपंच हरबरिंदर सिंह की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई

तरनतारन (रमन): आम आदमी पार्टी के सरपंच हरबरिंदर सिंह की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मुख्य आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

गौरतलब है कि बीते बुधवार को सिद्धू फार्म में आयोजित एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे सरपंच हरबरिंदर सिंह की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी और पुलिस ने आरोपियों की तलाश में सघन अभियान शुरू किया था।

जानकारी के अनुसार, गांव जलोके (नजदीक गांव कोट बुद्धा) के हथाड़ इलाके में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। इस दौरान दोनों आरोपी घायल हो गए और मौके से दो पिस्तौल बरामद किए गए। एक आरोपी जिला तरनतारन का निवासी बताया जा रहा है, जबकि दूसरा पड़ोसी जिले से संबंध रखता है। इस संबंध में थाना सदर पट्टी में नया मामला दर्ज किया गया है। मुठभेड़ के बाद मौके पर फोरेंसिक टीम और जिले के उच्च अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे और घटनास्थल की जांच की गई। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!