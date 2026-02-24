पटियाला में निर्माणाधीन मकान का लैंटर गिरा, 2 मजदूरों की मौ+त, कई मलबे में दबे

पटियाला में एक दुखद हादसा हुआ है।

पटियाला: पटियाला में एक दुखद हादसा हुआ है। नजदीकी गांव लंग में निर्माणाधीन मकान का लैंटर गिरने से बड़ा नुकसान हो गया।

इस हादसे में अब तक 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि मलबे के नीचे दबने से 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में मकान मालिक का परिवार भी शामिल बताया जा रहा है। यह घटना पटियाला के गांव लंग में उस समय हुई जब घर का निर्माण कार्य चल रहा था। हादसे के तुरंत बाद घायलों को इलाज के लिए राजिंद्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और राहत व बचाव कार्य जारी है।