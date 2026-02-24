Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पटियाला में निर्माणाधीन मकान का लैंटर गिरा, 2 मजदूरों की मौ+त, कई मलबे में दबे

पटियाला में निर्माणाधीन मकान का लैंटर गिरा, 2 मजदूरों की मौ+त, कई मलबे में दबे

Edited By Vatika,Updated: 24 Feb, 2026 01:45 PM

building collapse in patiala

पटियाला में एक दुखद हादसा हुआ है।

पटियाला: पटियाला में एक दुखद हादसा हुआ है। नजदीकी गांव लंग में निर्माणाधीन मकान का लैंटर गिरने से बड़ा नुकसान हो गया।

इस हादसे में अब तक 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि मलबे के नीचे दबने से 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में मकान मालिक का परिवार भी शामिल बताया जा रहा है। यह घटना पटियाला के गांव लंग में उस समय हुई जब घर का निर्माण कार्य चल रहा था। हादसे के तुरंत बाद घायलों को इलाज के लिए राजिंद्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और राहत व बचाव कार्य जारी है।

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!