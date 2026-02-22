Jalandhar में अमृतसर हाईवे जाम! वाहनों की लंगी लंबी कतारें

जालंधर में रविवार को उस समय ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई जब लंबा पिंड से चौगिट्टी पुल तक भारी जाम लग गया। जानकारी के अनुसार चौगिट्टी पुल पर हुए एक सड़क हादसे के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई, जिसके चलते दोनों ओर लंबी कतारें लग गईं।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद यातायात अवरुद्ध रहा, जिससे ट्रैफिक का दबाव अचानक बढ़ गया। ऑफिस से लौट रहे वाहन चालक जाम में फंस गए। कई दोपहिया चालक बीच-बीच में रास्ता निकालने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं हो सकी।