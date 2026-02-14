Jalandhar में सड़क हादसा, टिप्पर और कार की जोरदार टक्कर से मचा हड़कंप

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 14 Feb, 2026 09:25 PM



शहर में एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार हवेली के पास टिप्पर और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए।