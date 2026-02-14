Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Jalandhar में सड़क हादसा, टिप्पर और कार की जोरदार टक्कर से मचा हड़कंप

Jalandhar में सड़क हादसा, टिप्पर और कार की जोरदार टक्कर से मचा हड़कंप

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 14 Feb, 2026 09:25 PM

road accident in jalandhar

शहर में एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार हवेली के पास टिप्पर और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए।

जालंधर: शहर में एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार हवेली के पास टिप्पर और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए।  

हादसे के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक प्रभावित होने से राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!