जालंधर-पठानकोट हाईवे पर मां और मासूम बच्ची के साथ रूह कंपा देने वाला हादसा, कार के उड़े परखच्चे

जालंधर: घने कोहरे के चलते जालंधर में परिवार के साथ भयानक हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह पठानकोट नेशनल हाईवे पर रायपुर मोड़ के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने वेन्यू कार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भयानक था कि, कारा के परखच्चे उड़ गए। इस दौरान एक महिला (उम्र 28) वह उसकी 3 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई।

हादसे के तुरन्त बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहां मौजूद लोगों ने कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला और तुरन्त कैपिटल अस्पताल में भर्ती करवाया और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। तुरन्त मौके पर अपनी टीम सहित पहुंचे एएसआई रणधीर सिंह ने बताया कि जांच दौरान हादसा घने कोहरे के कारण घटा है। इस दौरान ट्रक चालक की लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने मौके पर ट्रक को कब्जे में ले लिया है और इस संबंधी ट्रक मालिक को सूचना दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि ट्रक ड्राइवर की तलाश की जा रही है। उसे तुरन्त गिरफ्तार करके बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

